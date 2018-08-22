Помпео и глава МИД Македонии обсудили референдум о переименовании страны

ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Македонии Никола Димитров обсудили референдум о переименовании балканской страны, сообщила в заявлении официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, Помпео на встрече с Димитровым 21 августа поддержал соглашение Македонии и Греции об урегулировании спора о названии.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили последующие шаги в реализации соглашения, включая предстоящий 30 сентября референдум", — заявила Науэрт.

Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров в июне подписали соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Продолжавшийся свыше 25 лет спор о названии между Грецией и Македонией мешал приему последней в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней страны, заявляя, что в противном случае складывается впечатление о претензиях государства Македония на одноименную греческую область.