В США признали нехватку квалифицированных кадров для борьбы с хакерами

ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. В разведке США не хватает квалифицированных специалистов для борьбы с "противниками" в киберпространстве, заявила в среду представитель офиса директора национальной разведки Ланая Джонс.

"У (правительства) США нет достаточного числа кибер-аналитиков, чтобы соперничать с противниками. Это очень беспокоит", — сказала Джонс на конференции по кибербезопасности в Вашингтоне.

В свою очередь представитель ФБР США Джон Адамс посетовал на то, что в его ведомстве решить проблему с кадрами путем выделения большего количества средств не удается, поскольку у людей "не хватает способностей для обработки такого огромного объема данных".

В связи с этим, по его словам, ведомство развивает системы искусственного интеллекта.

"Мы создаем самообучающиеся машины, чтобы отслеживать аномальную активность (в киберпространстве – ред.). Мы пытаемся сортировать такие большие объемы данных с помощью (компьютерных) программ безопасности", — сказал представитель ФБР.

Власти США проводят расследование по поводу "вмешательства России" в выборы в 2016 году. Ранее они ввели целый ряд санкций против российских лиц, госструктур и компаний, а спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил заочные обвинения нескольким физическим и юридическим лицам из РФ. Однако никаких доказательств причастности властей РФ к этим преступлениям не было представлено. Кроме того, директор национальной разведки США Дэн Коутс обвинил Россию в попытках вмешаться в предстоящие в ноябре выборы в конгресс.

Москва категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными.