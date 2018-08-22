В США признали нехватку квалифицированных кадров для борьбы с хакерами

ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. В разведке США не хватает квалифицированных специалистов для борьбы с "противниками" в киберпространстве, заявила в среду представитель офиса директора национальной разведки Ланая Джонс.
В свою очередь представитель ФБР США Джон Адамс посетовал на то, что в его ведомстве решить проблему с кадрами путем выделения большего количества средств не удается, поскольку у людей "не хватает способностей для обработки такого огромного объема данных".
В связи с этим, по его словам, ведомство развивает системы искусственного интеллекта.
Власти США проводят расследование по поводу "вмешательства России" в выборы в 2016 году. Ранее они ввели целый ряд санкций против российских лиц, госструктур и компаний, а спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил заочные обвинения нескольким физическим и юридическим лицам из РФ. Однако никаких доказательств причастности властей РФ к этим преступлениям не было представлено. Кроме того, директор национальной разведки США Дэн Коутс обвинил Россию в попытках вмешаться в предстоящие в ноябре выборы в конгресс.
Москва категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными.