В центре Киева заглох танк, ехавший на репетицию парада

Танки Т-72 на репетиции военного парада в честь 27-ой годовщины Независимости Украины в центре Киева. Архивное фото

Танки Т-72 на репетиции военного парада в честь 27-ой годовщины Независимости Украины в центре Киева. Архивное фото

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В центре украинской столицы заглох танк, который направлялся на репетицию к параду в честь Дня независимости, сообщает телеканал "112 Украина".

На кадрах видно, что боевая техника попала в аварию с участием военного грузовика.

ДТП произошло пересечении улиц Маршала Рыбалко и Черновола. По информации телеканала, танк простоял на месте около двух часов. При этом техника, как рассказывают очевидцы, периодически дымилась.

Через некоторое время заглохнувший танк удалось увезти с места происшествия.

Врезавшийся "Бук"

В субботу произошел очередной курьез с украинской военной техникой во время репетиции к параду в честь Дня независимости Украины. Зенитно-ракетных комплекс "Бук" врезался в здание бизнес-центра в Киеве.

На опубликованных фотографиях было видно, что техника значительно повредила фасад здания. После инцидента Министерство обороны страны начало расследование по факту случившегося.

В ведомстве также рассказали, что в результате инцидента никто не пострадал.

День независимости Украины

В апреле этого года украинский президент Петр Порошенко подписал указ о праздновании 24 августа 7-й годовщины независимости страны. В этот день состоится военный парад. По словам главы Минобороны страны, всего в мероприятии примут участие более четырех тысяч военнослужащих и 250 единиц военной техники.

При этом некоторые украинские СМИ сообщали, что ведомство не может посчитать стоимость военного парада.