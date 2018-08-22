В НАТО заявили, что не угрожают России

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В НАТО прокомментировали заявление президента Владимира Путина о деятельности альянса на границе России.

По словам представителя Северо-атлантического альянса Оана Лунгеску, НАТО не представляет угрозы для России. Она отметила, что действия организации носят оборонительный характер и соответствуют взятым международным обязательствам.

По словам Лунгеску, "у НАТО не было ни намерения развернуть силы на востоке" до вхождения Крыма в состав России. Представитель организации также отметила, что Североатлантический альянс развернул четыре тысячи военнослужащих на восточном фланге в ответ на присоединения полуострова, а также "на дестабилизацию ситуации на Украине и наращивание военной мощи от Баренцева моря до Средиземного моря".

"Россия имеет войска на Украине, в Грузии и Молдове против воли их правительств", — добавила Лунгеску.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 96 процентов избирателей республики и свыше 95 процентов жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Движутся к границам

В среду Путин отметил, что НАТО приближает свою инфраструктуру к российским границам. При этом президент напомнил, что Россия не выдвигает свои воинские контингенты к границам стран-участниц Североатлантического альянса.

Путин подчеркнул, что организация увеличивает количество личного состава, техники вблизи России, а также проводит все больше военных маневров. По словам главы государства, что и на данный момент НАТО планирует провести масштабные учения в непосредственной близости от России, в том числе в районе Балтики.

Президент заявил, что Россия должна реагировать на действия стран НАТО близи своих границ. Особое внимание глава государства уделил появлению на восточном фланге организации элементов американской системы ПРО. По словам Путина, Россия должна укреплять собственную инфраструктуру в ответ на усиление НАТО.

Президент также подчеркнул, что системы ПРО, о которых идет речь, являются не только противоракетными и могут использоваться для пусков ракет средней дальности.