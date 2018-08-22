"Талибан"* будет участвовать в переговорах по Афганистану в Москве

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. "Талибан"* принял приглашение для участия в переговорах по Афганистану, которые должны пройти в Москве 4 сентября, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя движения.

"Наши лидеры приняли приглашение участвовать в организованных Россией переговорах", — заявил агентству представитель талибов.

Сообщается, что переговоры в сентябре могут посетить не менее четырех высокопоставленных командиров движения.

Ранее МИД Афганистана заявил, что Кабул не будет принимать участие во встрече по Афганистану в Москве.

Ранее в МИД РФ сообщили, что на консультации Московского формата по Афганистану 4 сентября приглашены 12 государств, в том числе США. Кроме того, как отмечает российское внешнеполитическое ведомство, на заседание приглашено руководство политического офиса движения талибов в Дохе.

* Террористическая организация, запрещенная в России