В Глазго 40 человек пострадали из-за утечки химвещества в ТЦ

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Более 40 человек пострадали при утечке химического вещества в одном из торговых центров в шотландском Глазго, сообщает газета Sun со ссылкой на медиков.

В среду днем из торгового центра было эвакуировано несколько сотен человек, многие жаловались на приступы внезапного кашля. На место происшествия прибыли кареты "скорой помощи", была перекрыта близлежащая автомагистраль. Торговый центр был вновь открыт около 17.00 (19.00 мск).

По предварительным данным, инцидент вызван парами краски, которые попали в вентиляционную систему ТЦ.