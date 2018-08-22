Более половины французов недовольны действиями Макрона, показал опрос

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Более 54% французов недовольны действиями президента страны Эммануэля Макрона и полагают, что его политика "негативно сказывается на их личном статусе", свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом Elabe для телеканала BFMTV.

Согласно данным проведенного опроса, 54% французов заявили, что "огорчены" действиями Макрона. Этот показатель является одним из худших с июля 2017 года. При этом около трети респондентов воздержались от ответа, заявив, что "пока слишком рано что-то говорить", и 14% считают действия президента страны "удовлетворительными".

Кроме того, 58% опрошенных считают, что политика президента "негативно сказывается на их личном статусе", а 57% говорят об отрицательном влиянии на страну. При этом 36% полагают, что ситуация остается "стабильной", 6% считают, что положение "улучшается".

Наконец, 80% респондентов заявили, что считают Макрона "авторитарным", 72% полагают, что президент "динамичный", 62% французов считают, что "он действительно хочет что-то изменить".

Опрос проводился в интернете 21-22 августа, в нем приняли участие 1003 человека старше 18 лет.