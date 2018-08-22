Помпео и Хант обсудили "угрозы", исходящие от России

ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании Майк Помпео и Джереми Хант обсудили в Вашингтоне угрозы, которые якобы представляют "опасные и дестабилизирующие действия России и враждебное поведение Ирана", сообщила представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

По словам представителя ведомства, в ходе переговоров стороны "обсудили ряд мировых проблем, в том числе сохраняющуюся угрозу, которую представляет опасная и дестабилизирующая деятельность России и враждебное поведение Ирана, разгром ИГ*, а также гуманитарную ситуацию в Йемене".

После завершения переговоров Помпео и Хант "выразили благодарность" американским дипломатам, высланным из России в ответ на выдворение Вашингтоном сотрудников российских дипмиссий после инцидента в британском Солсбери. Ранее МИД Британии сообщал, что в столице США Хант встретился с вице-президентом страны Майком Пенсом, госсекретарем Майком Помпео, главой аппарата президента генералом Джоном Келли и советником президента Джаредом Кушнером.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.

На фоне скандала с отравлением США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия, Италия, Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов. Москва приняла ответные меры.

*Террористическая организация, запрещенная в России