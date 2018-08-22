Нетаньяху передадут древний вексель, выписанный на его однофамильца

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 авг – РИА Новости. Канцелярия главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху получит на хранение древний вексель, выписанный более 2,5 тысячи лет назад на имя его однофамильца, сообщает израильская газета "Едиот ахронот".

Руководство Музея библейских стран в Иерусалиме, где сейчас находится раритетная табличка, приняло решение одолжить документ на год канцелярии премьера, чтобы ее показывали мировым лидерам, посещающим Израиль.

Долговой вексель, выписанный человеком по имени Бнаягу Бену Нетаньяху в 511 году до нашей эры, включен в коллекцию выставки "Иерусалим, который был в Вавилоне", посвященной периоду разрушения Иерусалима вавилонским царем Навуходоносором и вавилонскому пленению.

Собрание документов раскрывает имена десятков изгнанников из Иудеи и их потомков, являя собой уникальное свидетельство еврейской жизни в Вавилоне в течение нескольких столетий.

По словам директора музея Аманды Вайс, нет лучшего места для экспозиции деревянной таблички с именем Нетаньяху, чем правительственное учреждение. "Высоким гостям будут предъявлять важное свидетельство преемственности жизни еврейского народа, который после 2000 лет изгнания вернулся в Иерусалим", — отметила Вайс.