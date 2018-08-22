НАТО считает, что ее действия не угрожают России

БРЮССЕЛЬ, 22 авг – РИА Новости. НАТО считает, что ее действия носят оборонительный и пропорциональный характер, не представляют угрозы для России, заявила РИА Новости в среду официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

Президент России Владимир Путин заявил в среду, что РФ не выдвигает свои воинские контингенты к границам стран НАТО, а государства-члены альянса, напротив, приближают инфраструктуру к РФ, "увеличивается количество личного состава, техники вблизи наших границ, проводится все больше и больше учений".

"Силы НАТО не представляют угрозы ни для России, ни для какой-либо другой страны. Действия НАТО носят оборонительный характер, пропорциональны и полностью соответствуют нашим международным обязательствам", — заявила Лунгеску.

По ее словам, "у НАТО не было ни плана, ни намерения развернуть силы на востоке до незаконной аннексии Россией Крыма".

"В ответ на аннексию, а также на продолжающуюся дестабилизацию Россией Восточной Украины, на наращивание военной мощи от Баренцева моря до Средиземного моря НАТО развернула 4 тысячи военнослужащих в восточной части Североатлантического альянса для сдерживания любой возможной агрессии", — заявила Лунгеску, добавив, что эти силы "не могут сравниться с дивизиями, развернутыми Россией".

"Россия имеет войска на Украине, в Грузии и Молдове против воли их правительств", — заявила она.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Президентом Грузии на тот момент был Михаил Саакашвили. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.