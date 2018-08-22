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Опрос показал отношение немцев к мигрантам

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© AP Photo / Markus SchreiberПрибывшие мигранты на перроне одной из станций Германии. Архивное фотоПрибывшие мигранты на перроне одной из станций Германии. Архивное фото
© AP Photo / Markus Schreiber

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Большая часть (58%) немцев полагает, что мигранты, которым было отказано в получении статуса беженца, должны иметь шанс остаться в Германии, если они показывают желание интегрироваться в местное общество, свидетельствуют результаты опроса института INSA для таблоида Bild.

Канцлер Германии перед началом саммита лидеров государств Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
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При этом почти каждый третий опрошенный (31% всех респондентов), высказался в пользу того, чтобы высылать всех прибывших, не получивших статус беженца. Всего 4% граждан выступили против депортаций в целом, даже в том случае, если мигранты не желают интегрироваться.

Примечательно, что абсолютное большинство участников опроса, а именно 89%, выступили за то, чтобы отправлять на родину тех мигрантов, которые отказываются вливаться в европейское общество. Опрос проводился с 16 по 20 августа, в нем приняли участие почти 3130 человек.

По данным федерального агентства по трудоустройству на май, свыше 300 тысяч соискателей официального статуса беженца из восьми федеральных земель, принявших наибольшее количество беженцев, имеют работу. При этом большая часть этих людей (238 тысяч) обязаны делать взносы в фонд социального страхования. В июле 482 тысячи беженцев были зарегистрированы в федеральном агентстве по трудоустройству как лица, ищущие работу.

Беженцы на вокзале Келети в Будапеште. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Издание Bild отмечает, что экономика Германии все чаще страдает по причине того, что образованные и интегрированные в общество соискатели статуса беженца высылаются из страны.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока.

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