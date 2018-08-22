Число причастных к покушению на Мадуро возросло до 43 человек

Сотрудники службы безопасности во время покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Архивное фото

Сотрудники службы безопасности во время покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Архивное фото

КАРАКАС, 22 авг — РИА Новости. Число причастных к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро возросло до 43, сообщает генпрокуратура страны.

"Количество вовлеченных в предотвращенную попытку покушения на президента возросло с 34 до 43 человек", — приводит прокуратура в Twitter заявление генпрокурора Венесуэлы Тарека Вильяма Сааба.

Отмечается, что "речь идет о 25 подсудимых, а также о других 18 соучастниках, в отношении которых были выпущены международные ордеры на арест по "красному бюллетеню" Интерпола".

Попытка покушения на Николаса Мадуро была предпринята 4 августа. Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, во время парада в Каракасе к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.