В посольстве ответили на заявление Британии о перехвате российского фрегата

ЛОНДОН, 22 авг — РИА Новости, Мария Табак. Корабли ВМФ соблюдают международное право и не несут угрозы Британии, заявил РИА Новости представитель российского посольства в Лондоне, комментируя сообщения о "перехвате" британским тральщиком российского фрегата во время прохождения через пролив Ла-Манш.

Ранее пресс-служба Военно-морских сил Великобритании сообщила, что для наблюдения за проходящим через Ла-Манш сторожевым кораблем "Адмирал Макаров" военные направили корабль Hurworth и вертолет Wildcat HMA2.

Отмечается, что за последние два месяца ВМС страны направляли эсминец Mersey и фрегат Montrose для наблюдения за проходящими у берегов Британии российскими кораблями.

"Остается сожалеть, что отдельные британские СМИ, а порой и политические деятели стремятся преподнести подобные случаи в качестве "инцидентов", заставляющих британские корабли чуть ли не по тревоге выходить в море на "перехват". В этой риторике видится стремление дополнительно подогреть антироссийскую атмосферу в и без того непростой политической ситуации", — отметил он.

Сопровождение самолетов

Пресс-служба британских ВВС также в среду сообщила, что истребители Typhoon были подняты в воздух с базы в Румынии для сопровождения двух российских Су-30, совершавших полет над Черным морем.

Британские ВВС не первый раз поднимают в воздух свои истребители для сопровождения российских самолетов. Так, в конце июля и в августе два истребителя Typhoon вылетали с военной базы в Румынии в связи с полетами Су-24 вблизи пространства НАТО. В мае британские истребители также сопроводили Ил-20 над Черным морем. Во всех случаях российские корабли и самолеты не нарушали границ.

Минобороны, ранее в августе комментируя заявления ВВС Британии, заявляло, что полеты самолетов морской авиации Черноморского флота выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространств.