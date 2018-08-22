В центре Киева танк заглох по дороге на репетицию военного парада

Военнослужащий на репетиции военного парада в честь 27-ой годовщины Независимости Украины в центре Киева. Архивное фото

Военнослужащий на репетиции военного парада в честь 27-ой годовщины Независимости Украины в центре Киева. Архивное фото

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В центре Киева во время подготовки к параду в честь Дня независимости Украины заглох танк, сообщает "112 Украина".

На видеозаписи, видно, что бронемашина попал в ДТП с участием военного грузовика.

Инцидент произошел на пересечении улиц маршала Рыбалко и Черновола. Как сообщает издание, танк простоял на месте два часа, при этом машина периодически дымилась. Позднее боевую технику увезли с места происшествия.

Курьезные ситуации происходят с украинской военной техникой не в первый раз. На прошлой неделе во время первой репетиции парада зенитная установка "Бук" врезалась в здание киевского бизнес-центра.