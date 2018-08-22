Трамп заявил о нарушениях избирательной кампании Обамы

ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в связи с признанием вины своим экс-адвокатом Майклом Коэном в финансовых преступлениях заявил, что предвыборная кампания бывшего американского лидера Барака Обамы шла с финансовыми нарушениями, но дело решили без судебных разбирательств.

Во вторник Коэн пошел на сделку со следствием и сдался агентам ФБР, после чего он был доставлен в суд Манхэттена в Нью-Йорке, где и признался в нескольких преступных эпизодах своей деятельности: в уклонении от уплаты налогов, ложном заявлении в банк и в нарушениях финансирования избирательной кампании. Сообщалось, что Коэн согласился на сделку со следствием для сокращения срока наказания и заявил, что действовал по указанию президента.

Трамп не комментировал ситуацию вокруг бывшего адвоката во вторник, но разразился серией сообщений о нем в среду утром.

"Майкл Коэн признал вину по двум эпизодам нарушения финансирования избирательной кампании, что вообще не является преступлением. У президента Обамы были крупные финансовые нарушения в избирательной кампании, и они были легко урегулированы!", — написал Трамп в своем Twitter-аккаунте.

Michael Cohen plead guilty to two counts of campaign finance violations that are not a crime. President Obama had a big campaign finance violation and it was easily settled! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 августа 2018 г.

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Практически одновременно он опубликовал очередное сообщение в защиту бывшего руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта, который во вторник был признан виновным в уклонении от налогов и других финансовых преступлениях. Присяжные в Виргинии признали его виновным по восьми из 18 статей.

"В деле Пола Манафорта по большому числу статей, десяти, (присяжные) не смогли даже принять решение. Охота на ведьм!", — считает Трамп.

A large number of counts, ten, could not even be decided in the Paul Manafort case. Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 августа 2018 г.

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