В Кремле отказались платить компенсации за "советскую оккупацию"

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление Эстонии и Латвии, которые намереваются получит компенсации за "советскую оккупацию". По его словам, Россия прежде всего не согласна с самим этим термином.

"Конечно же, не согласны вообще с термином "советская оккупация", это первое. Второе — мы не согласны, что может заходить речь о каких-то компенсациях", — сказал Песков.

Он также попросил не забывать о вкладе Советского Союза в развитие прибалтийских республик.

Ранее главы Минюста Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс выступили в меморандумом, в котором заявили, что будут добиваться от Москвы возмещения ущерба за "советскую оккупацию". Они поделились друг с другом планом действий по этому вопросу, в том числе на уровне ООН.

Точка зрения Москвы

Российское руководство не раз заявляло, что ни о какой оккупации Советским Союзом стран Балтии в 1940 году не может быть и речи — присоединение Прибалтики к СССР соответствовали нормам международного права того времени.

Кроме того, термин "оккупация" здесь вообще не может применяться, так как между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск проходил на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей.

К тому же в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза, за исключением нацистской оккупации во время Великой Отечественной войны, действовали национальные органы власти.

"Бесперспективно и бессмысленно"

Планы министров прибалтийских республик прокомментировали российские парламентарии. Так, по мнению главы международного комитета Совета Федерации Константина Косачева, это "очередной бессмысленный и бесперспективный маневр балтийских русофобов, делающих собственные карьеры".

Сенатор добавил, что тема это не новая и реагировать на нее нет необходимости.

Примерно в том же ключе высказался и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Это еще один штрих в нескончаемой русофобской кампании. Таким образом Латвия и Эстония пытаются в очередной раз напомнить о себе. Эти требования абсолютно бесперспективны и бессмысленны с точки зрения получения результата", — заявил он журналистам.

Депутат считает, что этот вопрос вряд ли будет серьезно обсуждаться на уровне ООН. "Международной общественности, напротив, давно стоит обратить внимание на систематические нарушения прав человека и дискриминацию русскоговорящих граждан в Прибалтике, а также непрекращающиеся попытки героизации фашизма. Прославляющие нацистов марши пришли в Европу именно с улиц Риги и Таллина", — добавил Слуцкий.

Мнение юриста

Термин "советская оккупация" юридически неприменим к Эстонии и Латвии, чтобы пытаться добиваться от России взыскания за ущерб от нее, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права юрист-международник Анатолий Капустин.

Он напомнил, что власти республик Прибалтики сами приняли решение о вхождении в состав СССР, однако во время Великой Отечественной войны их оккупировали войска вермахта. Как только Прибалтика вернулась в состав СССР, никаких документов о том, что эти территории находятся под оккупацией, не принималось, отметил эксперт.

"Они пользовались теми же самыми правами, как и все остальные советские республики, несли те же обязанности, получали преференции, они были частями государства, которое тогда существовало", — добавил Капустин.

Он также коснулся и того, что некоторые государства не признавали прибалтийские республики частью Советского Союза. По словам Капустина, с точки зрения международного права это достаточно сложный вопрос.

"США всегда вроде бы заявляли о том, что они не признают эти территории частью Советского Союза, но, тем не менее, когда заключались те или иные договоры, никаких оговорок в отношении этих территорий не делалось. Они распространяли действие своих договоров на всю территорию СССР, — пояснил юрист.

Она подчеркнул, что когда страны Прибалтики вышли из состава Советского Союза, то они не говорили, что освобождаются от оккупации, а при формировании новых конституций, законов и структуры власти исходили из того, что они получили независимость в результате выхода. Так что с юридической точки зрения термин "оккупация" тут абсолютно неприменим.

"Фактически все что угодно можно говорить, но юридически вопросы оккупации регулируются Женевскими конвенциями 1949 года… А если брать в период до Второй мировой войны – это были Гаагские конвенции. Ни та, ни другая конвенция неприменима к ситуации с прибалтийскими государствами, поскольку они добровольно выразили желание присоединиться к Советскому Союзу", — сказал Капустин.

Что же касается ущерба, компенсацию за который хотят получить страны Балтии, то, считает эксперт, тут и Россия сможет обозначить четкую позицию: в ответ посчитать, сколько было передано из бюджета в эти республики.

"Делать-то им больше нечего"

Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин предположил, что прибалтийские страны в очередной раз подняли вопрос о "советской оккупации" в расчете на то, что их антироссийскую деятельность оценят на Западе.

"Они могут и до ООН дойти – делать-то им больше нечего. Восстанавливать собственные промышленности и экономику – это сложнее, а вот гулять в ООН – это самое милое дело", — заметил политолог в эфире радио Sputnik

При этом он отметил, что Риге и Таллину стоило бы начать предъявление претензий не с России.

"Ведь эти республики редко были независимыми, а в основном были в составе Германии, Польши, Швеции. Вот и начали бы с Германии. Но, чувствуется, боязно к Германии обращаться… А если говорить всерьез, то можно послать в эти республики не только историков, но и юристов, и выставить встречные иски – и не в СМИ, а в международных судебных структурах. Может, тогда энтузиазма заниматься политиканством у них будет поменьше", – сказал Жарихин.