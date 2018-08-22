Политолог: Латвии и Эстонии претензии не нам предъявлять, но, видно, боязно

В Кремле ответили на заявление Эстонии и Латвии о компенсации за "оккупацию" – Россия не намерена вести об этом разговор. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Жарихин высказал мнение о том, почему прибалтийские республики продолжают поднимать этот вопрос.

Россия не намерена вести разговор о компенсациях за "советскую оккупацию", о которых заявили в Эстонии и Латвии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Конечно же, не согласны вообще с термином "советская оккупация", это первое. Второе, мы не согласны, что может заходить речь о каких-то компенсациях", – отметил Песков.

Он также призвал не забывать о вкладе, который Советский Союз внес в развитие прибалтийских республик.

Накануне министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс заявили, что будут добиваться от Москвы взыскания ущерба за "советскую оккупацию". Они представили план действий в этом направлении, в том числе и на уровне ООН.

В эфире радио Sputnik заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин прокомментировал инициативу прибалтийских министров.

"Они могут и до ООН дойти – делать-то им больше нечего. Восстанавливать собственные промышленности и экономику – это сложнее, а вот гулять в ООН – это самое милое дело. Кроме того, они надеются, что их антироссийскую деятельность оценят. То есть американский конгресс все закручивает и закручивает гайки в отношении России, а Латвия с Эстонией как же? Вот они нам и предъявляют претензии. Самое интересное, что по идее они должны были бы не с нас начать. Ведь эти республики редко были независимыми, а в основном были в составе Германии, Польши, Швеции. Вот и начали бы с Германии. Но, чувствуется, боязно к Германии обращаться… А если говорить всерьез, то можно послать в эти республики не только историков, но и юристов, и выставить встречные иски – и не в СМИ, а в международных судебных структурах. Может, тогда энтузиазма заниматься политиканством у них будет поменьше", – сказал Владимир Жарихин.

Власти прибалтийских республик уже не в первый раз поднимают вопрос о компенсации за "советскую оккупацию". Так, в 2015 году министры юстиции Латвии, Литвы и Эстонии подписали меморандум о координации действий по предъявлению России требований о возмещении "советского оккупационного ущерба".

Эстония, Латвия и Литва считают, что были оккупированы СССР с 1940 по 1991 год. Россия этого не признает и рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени.

По мнению МИД РФ, в этом случае нельзя использовать термин "оккупация", поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не было военных действий, а войска вводились на основе договоров и с явно выраженного согласия тогдашних властей республик. Кроме того, все время, пока Латвия, Литва и Эстония находились в составе Советского Союза (за исключением немецкой оккупации в годы Великой Отечественной войны), там действовали национальные органы власти.

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