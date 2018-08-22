В ОБСЕ назвали это лето самым спокойным с начала конфликта в Донбассе

Переговоры о мире на Украине в 2018 году (82)

МИНСК, 22 авг — РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что лето 2018 года стало самым спокойным за весь период с начала конфликта на востоке Украины.

"В этом году мы наблюдаем самое спокойное лето с начала конфликта (в Донбассе — ред.)", — сказал Сайдик в среду в Минске журналистам по итогам переговоров по урегулированию конфликта.

По словам Сайдика, "начиная с августа, не было зафиксировано ни одной жертвы, убитого, среди гражданского населения". Однако, по информации мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, "на данный момент есть трое раненых", добавил он.