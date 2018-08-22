Киев оказывает давление на удерживаемых россиян, заявил Грызлов

МИНСК, 22 авг — РИА Новости. Украина оказывает давление на удерживаемых российских граждан, превратила их в заложников, заявил журналистам полпред РФ в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов.
При этом Киевом "до сих пор совершенно необоснованно удерживается ряд лиц, обмен которых был согласован еще в декабре, среди которых есть российские граждане", отметил он. "На этих граждан оказывается давление с целью заставить их делать заявления определенной направленности", — подчеркнул Грызлов.
По его словам, "граждан России фактически превратили в заложников, которых используют для "размывания" всего переговорного процесса".