Киев оказывает давление на удерживаемых россиян, заявил Грызлов

Переговоры о мире на Украине в 2018 году (82)

МИНСК, 22 авг — РИА Новости. Украина оказывает давление на удерживаемых российских граждан, превратила их в заложников, заявил журналистам полпред РФ в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов.

"Российская делегация призвала украинскую сторону не осложнять и не тормозить работу по освобождению лиц, удерживаемых сторонами конфликта. На протяжении последнего времени представители Украины фактически "размывают" минские соглашения, включая в процесс обмена людей, абсолютно не причастных к событиям на Донбассе", — сказал Грызлов.

При этом Киевом "до сих пор совершенно необоснованно удерживается ряд лиц, обмен которых был согласован еще в декабре, среди которых есть российские граждане", отметил он. "На этих граждан оказывается давление с целью заставить их делать заявления определенной направленности", — подчеркнул Грызлов.

По его словам, "граждан России фактически превратили в заложников, которых используют для "размывания" всего переговорного процесса".