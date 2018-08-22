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Экс-адвокат Трампа собирает пожертвования, чтобы "рассказать правду" о нем

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© AFP 2018 / Don Emmert Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн покидает здание федерального суда США. 21 августа 2018Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн покидает здание федерального суда США. 21 августа 2018
© AFP 2018 / Don Emmert

ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Признавший свою вину в ряде преступлений адвокат Майкл Коэн, который ранее представлял интересы президента США Дональда Трампа, начал сбор пожертвований на покрытие судебных издержек.

Президент США Дональд Трамп (слева) приносит присягу на церемонии инаугурации в Вашингтоне
© РИА Новости
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Во вторник Коэн признал себя виновным в восьми нарушениях банковских, налоговых и финансовых законов и законов о выборах. Также он заявил, что по указанию Трампа пытался заставить "хранить молчание" двух женщин, располагавших информацией, которая бы могла повлиять на выборы в 2016 году. Коэн согласился на сделку со следствием.

Сбор средств для Коэна начал его адвокат Лэнни Дэвис, который завел для этого страницу на одном из популярных сайтов, специализирующихся на подобных акциях. Как указано на странице, всего планируется собрать 500 тысяч долларов, из которых за первые десять часов акции собрано около 22,5 тысячи (по данным на 17.00 мск среды).

"Майкл Коэн 21 августа принял решение взять на себя юридическую ответственность и продолжить говорить правду. Майкл решил поставить свою семью и свою страну на первое место. Теперь Майклу нужна ваша финансовая помощь, чтобы оплатить судебные издержки. Фонд правды Майкла Коэна является прозрачным трастовым счетом, все пожертвования направлены на помощь Майклу Коэну и его семье, по мере того, как он продолжит свое дело и рассказывать правду о Дональде Трампе", — говорится в пояснениях на странице.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Коэн оказался в центре внимания правоохранительных органов еще весной, когда ФБР провело обыски в его доме. В июне Трамп сообщил, что Коэн больше не представляет его интересы.

Наибольший урон репутации Трампа, который собирается баллотироваться на второй президентский срок в 2020 году, могут принести признания Коэна по двум эпизодам. Первый касается выплат двум женщинам, с которыми у Трампа были внебрачные связи: деньги предназначались за молчание и, как утверждал Коэн, именно он их передавал по указанию Трампа.

Второй эпизод может иметь гораздо более серьезные последствия. По словам адвоката Коэна Лэнни Дэвиса, его подзащитный готов поделиться со спецпрокурором Робертом Мюллером информацией, имеющей ценность для его расследования предположительного "вмешательства". Юрист сообщил, что речь идет не только о возможности заговора насчет так называемого "вмешательства" в выборы 2016, но и об отношении президента к хакерским атакам.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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Коэн стал пятым человеком из окружения Трампа, который оказался на скамье подсудимых. Ранее во вторник экс-глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт был признан судом присяжных виновным в ряде финансовых преступлений.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года. Москва категорически отрицает обвинения во вмешательстве.

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