Киев предложил обменять двух россиян на украинских военных

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости. На переговорах в Минске украинская сторона предложила обменять двух россиян на военнослужащих ВСУ, сообщила представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко в Facebook.

"Украинская сторона готова, как исключение, помиловать двух граждан России, имеющих проблемы со здоровьем, и передать их российскому консулу в присутствии представителей ОБСЕ и МККК с одновременной передачей Украине украинских военнослужащих, которых более трех лет незаконно удерживают в Донбассе", — написала Геращенко.

В конце декабря прошлого года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Стороны конфликта заявляли, что этот процесс продолжится. Второй этап обмена планировали провести в начале этого года.

Позднее Геращенко заявила, что Киев готов к компромиссам по теме обмена пленными, которая будет ключевой на встрече контактной группы по Донбассу 21-22 августа в Минске. При этом в ДНР ее высказывания назвали "пустыми словами". В самопровозглашенной республике отметили, что Киев не присылает никаких официальных предложений об обмене.