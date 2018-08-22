На востоке Украины вводят особый контроль за прекращением огня с 29 августа

МИНСК, 22 авг — РИА Новости. Контактная группа по Украине договорилась с 29 августа ввести особый контроль за соблюдением режима прекращения огня, заявил журналистам полпред РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.

"Контактная группа придала новый импульс реализации режима прекращения огня и договорилась об особом контроле его выполнения, начиная с 29 августа в связи с началом учебного года", — сказал Грызлов.

По его словам, летом 2018 года в зоне конфликта погибло меньше всего людей из числа гражданских за все четыре года.

При этом, как заявил Грызлов, контактная группа указала на необходимость выполнения ранее достигнутых договоренностей о разведении сил и средств на соответствующих согласованных участках и о выводе подразделений силовиков с этих участков. "Так, из-за действий ВСУ в районах разведения сил Золотое и Петровское боевые позиции сторон конфликта находятся ближе друг к другу, чем до разведения. Мы еще раз заявили о необходимости выпуска и обнародования приказов, обеспечивающих режим прекращения огня", — отметил Грызлов.

"С 24 июля не зафиксировано ни одного обстрела в районе Станицы Луганская. Несмотря на это, ВСУ по-прежнему не принимают никаких действий по разведению сил", — добавил он.