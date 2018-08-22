В Габоне подтвердили, что на борту пропавшего танкера были двое россиян

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Власти Габона завершили поиски пропавшего у берегов страны танкера, на борту которого находятся два россиянина, поисковую операцию продолжают власти соседние страны, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Габоне Антон Спиридонов.

Дипломат отметил, что посольство занимается этим вопросом с самого момента, когда поступила информация о пропаже корабля. Он напомнил, что по официальным данным, корабль пропал с радаров в ночь с 13 на 14 августа в районе четырех часов утра по местному времени (06.00 мск).

"Известно, что танкер под панамским флагом греческой компании Lotus Shipping, среди членов экипажа находилось двое граждан России. В течение последней недели посольство находилось в тесном контакте с габонскими властями, вооруженными силами, министерством обороны, которые предпринимали все возможные попытки, используя все технические средства в для поиска корабля в габонских дальних водах. На понедельник операция была завершена, корабль обнаружен не был, как не было обнаружено следов какой-то либо техногенной катастрофы, затопления, аварии", — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день нельзя подтвердить информацию о том, что судно было захвачено пиратами. "Мы не можем (это подтвердить), потому что нет официальных подтверждений этой информации. Мы продолжаем находиться на постоянной связи с властями, продолжаем сбор информации, находимся на связи с родственниками пропавших", — пояснил Спиридонов.

По его словам, сейчас поисковую операцию проводят соседние с Габоном страны.

"Так как корабль пропал в акватории Габонской Республики, они провели соответственно поисковую операцию в рамках своей экономической зоны, своих территориальных вод. Здесь корабль не был обнаружен. Сейчас, по нашей информации, компания-владелец работает активно с властями соседних стран – Ангола, Камерун, Экваториальная Гвинея, Сан-Томе и Принсипи, где также сейчас происходят, по нашей информации, поисковые операции", — заявил дипломат.