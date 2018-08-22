Климкин заявил, что Украина находится в состоянии войны с Россией

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости. Украинский министр иностранный дел Павел Климкин вновь заявил, что Украина находится в состоянии войны с Россией.

"Мы должны понять вообще реальность, и эта реальность заключается в том, что мы находимся в состоянии войны с РФ", — заявил министр в среду журналистам, его общение с прессой транслировал украинский телеканал NewsOne.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления о присутствии военных РФ в Донбассе бездоказательны — никто до сих пор не может предъявить конкретных фактов, несмотря на неоднократные обвинения.

Как заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле считают, что ситуация с украинским кризисом изрядно заморозилась, поскольку власти Украины не желают что-либо делать для урегулирования конфликта в Донбассе.