Россия готова обсуждать полеты боевых самолетов с НАТО, заявил Путин

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 авг — РИА Новости. Россия готова обсуждать полеты боевых самолетов с НАТО, но альянс отказывается, это неконструктивная позиция, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы приветствуем предложение президента Финляндии по снижению любой напряженности, в том числе это касается полетов боевой авиации", — сказал Путин журналистам по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё.

По его словам, у ИКАО — международной организации по контролю гражданской авиации — есть правила, но они не распространяются на военную авиацию.

"Мы готовы обсуждать это с нашими партнерами по НАТО, но они от этого отказываются. Думаю, что это неконструктивная позиция, мы надеемся на то, что она будет изменена", — подчеркнул Путин.