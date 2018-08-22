Израиль одобрил строительство новых домов в поселениях на Западном берегу

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Власти Израиля одобрили строительство почти четырех сотен "единиц жилья" в еврейских поселениях на Западном берегу, сообщает некоммерческая организация "Мир сейчас" (Peace Now) со ссылкой на Гражданскую администрацию Израиля в Иудее и Самарии (израильское название Западного берега).

Всего планируется построить 1004 дома. На настоящий момент окончательное одобрение на строительство получили только 382 новые "единицы жилья". Как отмечает газета "Гаарец", постройка этих объектов может быть начата незамедлительно. Остальные же должны сначала получить одобрение Высшего совета по планированию.

Наибольшее количество из планируемой тысячи построек власти хотели бы возвести в поселении Адам, располагающемся в окрестностях Иерусалима. Ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман пообещал построить 400 новых "единиц жилья" в этом поселении после того, как на его территории палестинец убил одного и ранил двух израильтян.

Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных полвека назад территориях.