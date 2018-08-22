Президент Финляндии назвал встречу с Путиным "солнечной"

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндской Республики Саули Ниинисте во время встречи. 22 августа 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндской Республики Саули Ниинисте во время встречи. 22 августа 2018

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё назвал прошедшие в среду переговоры с российским лидером Владимиром Путиным "солнечными".

"Благодарю за беседу. Можно, наверное, охарактеризовать нашу беседу как солнечную", — заявил Ниинистё на совместной пресс-конференции президентов по итогам встречи.

Встреча Путина и Ниинистё прошла в Сочи 22 августа. Предыдущая встреча глав России и Финляндии состоялась 16 июля в Хельсинки.

Президент Финляндии @niinisto встречу с Путиным начал на русском: "Спасибо большое. Сочи и солнце. Сюда приятно приезжать". pic.twitter.com/j0qW7tZjPZ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 22 августа 2018 г.

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