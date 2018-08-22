Кравчук предложил предоставить Донбассу права автономии

КИЕВ, 22 авг – РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук полагает, что урегулировать конфликт в Донбассе можно, предоставив региону полномочия автономии, при этом он считает федерализацию неприемлемой.

"У нас иногда говорят, что проблему решит федерализация. Я — против федерализации Украины. Потому что федерализация этих районов не может быть отдельной, то есть, не получится сделать так, чтобы одни районы были федерализованными, а другие — нет. Федерализация охватит всю Украину. Это неприемлемо. А вот вопрос автономизации можно рассматривать. Ведь автономия не является везде одинаковой, она отличается. Автономия в одной стране отличается от автономии в другой стране", — написал Кравчук в среду в своей колонке на украинском сайте "Главред".

По его словам, "черты автономии" Киев может предложить при условии, что вопросы территориальной целостности и независимости Украины на осуждение выноситься не будут. Кравчук отмечает, что ситуация с Крымом и конфликт в Донбассе вызваны, в том числе, просчетами со стороны Киева.

"Мы не дали больше прав и свобод этим регионам, которые имеют особый, даже специфический характер. Больше прав и свобод касательно экономической, политической и культурной жизни. Им можно было предоставить полномочия решать самостоятельно все вопросы, кроме тех, которые касаются территориальной целостности, суверенитета, охраны территории, армии, полиции, службы безопасности и международных вопросов", — написал Кравчук.