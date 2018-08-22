Украинскую компанию оштрафовали за ретрансляцию российских телеканалов

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал на сумму около 1,6 тысячи долларов компанию "Формат" за ретрансляцию российских каналов, сообщил в среду член регулятора Сергей Костинский.

"По результатам внеплановой проверки Национальный совет назначил мариупольскому провайдеру программной услуги компании "Формат" (кабельная сеть) две санкции — предупреждение и штраф в размере 46 тысяч гривен (около 1,6 тысячи долларов)", — написал Костинский на странице в Facebook.

По его данным, провайдер не ретранслировал некоторые украинские программы, однако при этом показывал иностранные программы, которые не были утверждены для показа на Украине. "Ретранслировались российские телеканалы, которые Национальный совет ограничил к ретрансляции на Украине из-за нарушения норм Европейской конвенции о трансграничном телевидении и национального законодательства: "Карусель", Travel and Adventure", — добавил Костинский. Он отметил, что именно из-за последнего нарушения канал оштрафовали.

В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. На Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.

МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию с Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.