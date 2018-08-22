Грузия подала иск в ЕСПЧ против России

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Тбилиси подал иск против Москвы в Европейский суд по правам человека, сообщило агентство Sputnik Грузия со ссылкой на Министерство юстиции.

Грузинская сторона заявляет о массовых притеснениях, задержаниях, нападениях и убийствах своих граждан после войны 2008 года. В Тбилиси считают, что нарушения прав человека в Абхазии и Южной Осетии носят дискриминационный характер и ставят целью запугивание этнических грузин, чтобы помешать их возвращению в эти регионы. Москву также обвиняют в препятствовании расследованиям и попытках скрыть преступления, происходящие на территории Абхазии и Южной Осетии.

Особое внимание в жалобе уделено делам об убийствах грузин Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория и Давида Башарули.

В марте парламент Грузии принял резолюцию о нарушениях прав человека в Абхазии и Южной Осетии. Поводом стали убийства Башарули в Цхинвальском регионе в 2015 году, Отхозория — на грузино-абхазской границе в 2016 году, а также Татунашвили — в Цхинвале в феврале этого года.

Пятидневная война

В ночь на восьмое августа 2008 года Грузия обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Москва, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Двадцать шестого августа Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Москве не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

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