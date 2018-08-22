Солист Aerosmith запретил Трампу использовать песни рок-группы

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Фронтмен американской рок-группы Aerosmith Стивен Тайлер направил в Белый дом письмо с требованием прекратить использовать песни группы на мероприятиях, где президент Дональд Трамп выступает перед своими сторонниками, пишет издание Variety со ссылкой на адвоката Тайлера Дину ЛаПолт.

По данным издания, письмо было направлено в администрацию после выступления Трампа перед сторонниками в Западной Виргинии 21 августа, во время которого звучала песня Livin" on the Edge группы Aerosmith. В письме говорится о нарушении президентом авторских прав на использование песни, написанной участниками группы.

По словам ЛаПолт, использование песни группы на политической арене может создать ложное впечатление, что Тайлер поддерживает президентство Трампа.

Сообщается, что это не первое предупреждение о нарушении авторских прав группы, направленное Трампу. В 2015 году Трамп использовал во время предвыборной кампании другую песню группы Aerosmith — Dream On. Тогда звукозаписывающая компания доказала, что авторские права на песню были нарушены, так как владелец авторских прав не предоставил письменного разрешения на ее использование, и песню сняли с публичного выступления.