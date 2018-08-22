Вице-президент Абхазии заявил об отставке

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Вице-президент Абхазии Виталий Габния заявил о намерении подать в отставку из-за инцидента в прошлые выходные, когда его ударили по голове и нападавший не был наказан, пишет агентство Спутник Абхазия.

Габния занимает пост вице-президента с 25 сентября 2014 года.

"Я вынужден уйти для того, чтобы отстоять свою честь. Это никак не связано с политическими реалиями", – сказал Габния на пресс-конференции в Сухуме.

Вице-президент рассказал, что его возмутило то, что нападавший не понес наказание.

"Проблема в том, что я оказался слабым… человек, который думает, мыслит и живет по закону, априори оказывается слабым в этой системе беспредела… В целом вся правоохранительная система у нас поражена. Государство убивают, когда не наказывают виновных и наказывают невиновных. Я считаю необходимым сложить с себя полномочия, подав в отставку по той причине, что я не могу отстоять свое право и свою честь даже на такой высокой должности. Я имею возможность действовать только по-абхазски, для чего мне и нужно сложить полномочия", – сказал абхазский политик.