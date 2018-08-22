На Украине около дома депутата горсовета прогремел взрыв

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости. Взрыв произошел около дома депутат конотопского горсовета, сообщила в среду пресс-служба управления Нацполиции Украины в Сумской области.

"Полиция выясняет обстоятельства взрыва у дома депутата конотопского городского совета. Сегодня в 6.41 (совпадает с мск) мужчина обратился в полицию сам и сообщил, что около часа ночи услышал с улицы какой-то хлопок. А утром, выйдя во двор, обнаружил со стороны улицы повреждения на входной двери и разбитый стеклопакет окна", — говорится в сообщении полиции, опубликованном в Facebook.

На месте работала следственно-оперативная группа. Рядом с забором обнаружена небольшая воронка от взрыва.