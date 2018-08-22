КИЕВ, 22 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сдержанно относится к вопросу прекращения транспортного сообщения с Россией и считает, что дискуссию по этому вопросу следует продолжать с учетом интересов простых людей.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что его ведомство разработало проект решения, в котором предлагается прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией.

"А все те сотни миллионов украинцев, которые ездят, каким образом мы к ним относимся? Что мы должны назвать их предателями?… Мы честно должны посмотреть на эту проблему, а не путем политических лозунгов", — заявил он в среду в эфире телеканала NewsOne.

По словам Климкина, миллионы украинцев находятся в России и ездят туда по личным мотивам или на заработки.

"Я готов обсуждать эту проблему… люди не должны страдать. Мы должны понять, каким образом контролировать, кто ездит и как ездит. Я отношусь к этому (прекращению транспортного сообщения.- Прим. ред.) очень сдержанно, надо посмотреть на все аспекты", — сказал министр.

С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева. Украинскому интернет-изданию "Левый берег" в государственной администрации железнодорожного транспорта Украины сообщили, что самым прибыльным украинским поездом по итогам 2017 года стал поезд "Киев — Москва", он принес почти 6 миллионов долларов прибыли. Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что разработали меры в ответ на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с Россией, но надеется, что до их принятия дело не дойдет. В СФ РФ назвали заявления украинских властей "очередным дешевым блефом", и добавили, что политика русофобии довела Киев до полной нищеты.