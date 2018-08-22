В Германии задержали россиянина по подозрению в подготовке теракта

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Гражданина России задержали в Берлине по подозрению в подготовке теракта с применением взрывчатки. Об этом сообщила Генпрокуратура Германии. Российское посольство выясняет обстоятельства задержания.

"Генпрокуратура сегодня, на основании ордера на арест от 9 августа 2018 года, распорядилась о задержании 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С. Оно было произведено спецподразделением федеральной уголовной полиции и берлинской уголовной полиции", — говорится в пресс-релизе немецкого ведомства.

В документе указано, что задержанный "подозревается в подготовке тяжкого преступления против государства и подготовке преступления с использованием взрывчатых веществ".

В квартире россиянина прошли обыски. Решение о его аресте должны принять в четверг.

Подробности дела

По версии следствия, Магомед-Али С. был сообщником Клемана Бора, которого задержали в апреле 2017 года в Марселе. По данным немецких правоохранителей, россиянин с 26 октября 2016 года хранил в своей берлинской квартире значительное количество взрывчатки (триацетонтрипероксида).

Как сообщает Генпрокуратура, при помощи этого взрывчатого вещества Магомед-Али С., который имел радикально-исламистские убеждения, вместе с Бором хотел собрать бомбу и привести ее в действие в Германии "с целью убийства и ранения максимально большого числа людей".

"Однако подготовка теракта со стороны обоих подозреваемых была прервана в результате превентивной полицейской операции в отношении Магомеда-Али С.", — говорится в сообщении.

По данным газеты Tagesspiegel, Магомед-Али С. — выходец из Чечни. Издание отмечает, что у него и Бора могли быть контакты с исполнителем теракта на рождественском рынке в Берлине в 2016 году Анисом Амри, который посещал мечеть в районе Моабит.

Операция в Марселе

В преддверии президентских выборов во Франции, 18 апреля 2017 года французская полиция провела в Марселе операцию, в результате которой задержала двух человек: 23-летнего Клемана Бора и 29-летнего Махидина Мерабе. Оба имеют французское гражданство, оба были знакомы правоохранительным органам — в первую очередь в связи с нарушениями уголовного права, за которые даже отбывали наказание в тюрьме, а также из-за склонности к радикализации.

При обыске в их квартире обнаружили три килограмма взрывчатки и оружие, а также коллаж, на котором изображался кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон, флаг террористической группировки "Исламское государство"*, автомат и патроны к нему.

По данным полиции, задержанные собирались совершить теракт на одном из предвыборных митингов. Им предъявили обвинения в преступном сговоре террористического характера с целью подготовить одно или несколько покушений на убийство людей, а также в приобретении, хранении и перевозке оружия и взрывчатых веществ.

Через несколько дней по этому делу задержали еще пять человек, которые поддерживали контакты с Мерабе и Бором.

Как стало известно, после ареста Бор представился выходцем из Чечни по имени Исмаил Джабраилов. Он был тесно связан с чеченской общиной во Франции, обучился основам русского языка и смог выдать себя за россиянина. Более того, в 2015 году Бор под именем Джабраилова отбыл срок в тюрьме французского города Секедена. Расследование показало, что эти имя и фамилия принадлежат чеченскому мигранту, проживающему в Европе и также разделяющему джихадистские идеи. Местопребывание настоящего Джабраилова все еще не установлено.

Теракт на рождественской ярмарке

Вечером 19 декабря 2016 года на территорию рождественской ярмарки у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине въехал грузовик. Машина давила людей на протяжении около 50 метров, переворачивала павильоны и рушила прилавки, а затем сбила одну из палаток и остановилась. По словам очевидцев, водитель выскочил из кабины, сорвал маску и убежал в сторону станции метро.

Жертвами наезда стали 12 человек, еще 48 были госпитализированы. Среди пострадавших было много туристов. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство"*.

В кабине грузовика нашли тело водителя-поляка и завалившиеся за сиденье документы на имя Аниса Амри, гражданина Туниса. Отпечатки его пальцев обнаружили на руле и водительской двери.

Амри официально объявили в розыск в Германии и европейских странах. За помощь в его поимке назначили награду в сто тысяч евро.

23 декабря 2016 года Аниса Амри ликвидировали в Милане во время перестрелки, которая завязалась, когда полиция остановила неизвестного мужчину, чтобы проверить документы, а тот открыл огонь. В итоге он был убит, один из полицейских получил ранения.

* Террористическая организация, запрещенная в России.