Источник рассказал, как Евросоюз отреагировал на идею об аналоге Swift

БРЮССЕЛЬ, 22 авг – РИА Новости. В ЕС рассматривают высказанную министром иностранных дел ФРГ идею создать европейский аналог платежной системы SWIFT как вклад в поддержку иранской ядерной сделки, заявил в среду РИА Новости источник в структурах ЕС.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил во вторник, что ЕС необходимо создать независимый аналог американской системы передачи информации о платежах SWIFT, чтобы защитить свои компании от санкций США против Ирана.

"В рамках разрабатываемых мер по сохранению иранской ядерной сделки, которой ЕС остается приверженным, существует задача сохранить механизмы проведения финансовых операций, чтобы позволить Ирану продолжать получать выгоды от соглашения, это важная часть работы", — напомнил источник, отвечая на вопрос, как в ЕС относятся к высказанному министром предложению.

"Высказываются разные предложения, и на данном этапе про высказанную идею можно сказать, что это важный вклад с точки зрения поддержки иранской ядерной сделки", — добавил он.

Собеседник агентства при этом не стал отвечать на уточняющий вопрос, можно ли ожидать, что данная идея будет принята в разработку на уровне ЕС, вновь подчеркнув, что в ЕС рассматривают эту идею как вклад в поддержку сохранения ядерной сделки. "На этом этапе это все, что можно сказать", — сказал источник.

Второй пакет американских санкций против Ирана вступит в силу 5 ноября, они затронут иранский энергетический сектор, включая сделки с нефтью, а также сделки зарубежных финансовых организаций с Центральным банком Ирана. Первая часть санкций США была восстановлена в полночь с 6 на 7 августа.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других государств, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.