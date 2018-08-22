Эксперты призвали снести выстоявшие конструкции моста в Генуе

РИМ, 22 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Выстоявшие конструкции автомобильного моста, который обрушился 14 августа в Генуе, должны быть снесены или как можно скорее приведены в полностью безопасное состояние, сообщила в среду специальная структура по чрезвычайному управлению данным инфраструктурным объектом, которая была создана властями сразу после трагедии.

В полдень 14 августа в Генуе произошло обрушение одного из основных пилонов и большого пролета так называемого "моста Моранди" на автостраде А10. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. Жертвами этой трагедии стали 43 человека. По информации городских властей, в больницах находятся девять раненых, причем восемь из них в тяжелом состоянии. Более 600 человек лишились крова, поскольку были вынуждены покинуть дома, расположенные вблизи виадука.

Как стало известно местным СМИ, вопрос о возможном сносе выстоявших конструкций был поставлен в первом техническом докладе специальной инспекционной комиссии, образованной в четверг министерством инфраструктуры и транспорта Италии. По мнению экспертов, особую опасность представляет в настоящее время восточная часть виадука. Соответствующий доклад члены комиссии направили в Минтранс и компанию Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием большей части платных автодорог страны.

Информацию подтвердил лигурийский асессор (министр областного правительства) по общественным работам Джакомо Джампедроне. "В последние часы было принято решение, согласно которому оба выстоявших пилона моста будут снесены, сначала восточный, а потом западный", — сообщил он в среду генуэзскому интернет-изданию Primocanale. По его словам, восточному пилону виадука техники присвоили четвертый уровень угрозы.

В понедельник утром пожарные приостановили работы в так называемой "красной зоне" вокруг моста после того, как со стороны выстоявших конструкций стали доноситься скрипы, потрескивание и другие настораживающие звуки. Въезд любых транспортных средств в "красную зону" был запрещен, а сама ее территория была расширена. Технические эксперты немедленно начали проверку состояния выстоявших конструкций. Прокуратура Генуи в этой связи уведомила, что готова снять секвестр, наложенный ею в пятницу на "мост Моранди", и разрешить его снос, если возникнет реальная опасность нового обрушения.

Расследование причин обрушения автомобильного моста, построенного в 1967 году по проекту инженера Риккардо Моранди, продолжается. Следственное дело по факту непредумышленного убийства людей в результате разрушения этого инфраструктурного объекта ведет прокуратура Генуи. Параллельно изучением данного вопроса занимается инспекционная комиссия Минтранса, председатель которой Роберто Феррацца заявил, что причиной ЧП, по всей вероятности, могло стать совпадение целого ряда факторов, связанных с техническим состоянием моста и старением стройматериалов.