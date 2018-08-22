Тука не исключил "восстания" нескольких регионов Украины после выборов

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. После президентских выборов на Украине в следующем году часть регионов могут поднять восстание, заявил в эфире "112 Украина" замминистра по делам "оккупированных территорий" Георгий Тука.

"Я могу спрогнозировать наихудший, с моей точки зрения, сценарий – это когда на следующий день после оглашения победителя один, два, три областных совета, неважно в каком регионе, выскажут свою точку зрения, мол, мы не считаем его победителем. И с этого могут начаться крайне негативные действия, которые будут поддержаны "нашими друзьями за поребриком", — пояснил он.

Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года, осенью того же года состоятся парламентские выборы.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о попытках дестабилизации внутри страны перед избирательными кампаниями и пообещал их пресекать. По его словам, "враг пытается с использованием своей агентуры, предателей и проплаченных провокаторов дестабилизировать ситуацию внутри страны, посеяв уныние, панику, хаос".

Официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин, в свою очередь, предположил, что власти страны могут начать наступление в Донбассе, чтобы вообще отменить выборы.

