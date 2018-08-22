Подозреваемый в подготовке теракта в Берлине родом из Чечни, пишут СМИ

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Россиянин, задержанный в Германии по подозрению в подготовке теракта, родом из Чечни, сообщает газета Tagesspiegel.

В среду в генпрокуратуре ФРГ сообщили, что в Берлине по подозрению в подготовке теракта с использованием взрывчатки задержан 31-летний гражданин России Магомед-Али С.

Как пишет издание, предположительно, выходец из Чечни Магомед-Али С. ранее сотрудничал с задержанным по подозрению в подготовке теракта на завершающем этапе президентской гонки во Франции Клеманом Бором.

Кроме того, Магомед-Али С. и Клеман Бор могли иметь контакты с исполнителем теракта на рождественском рынке в Берлине в 2016 году Анисом Амри, который посещал мечеть в берлинском районе Моабит.