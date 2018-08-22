МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Россия не намерена вести разговор о компенсациях за "советскую оккупацию", о которых заявили в Эстонии и Латвии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он также призвал не забывать о вкладе, который Советский Союз внес в развитие прибалтийских республик.
Накануне министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс заявили, что будут добиваться от Москвы взыскания ущерба за "советскую оккупацию". Они представили друг другу план действий в этом направлении, в том числе и на уровне ООН.
Не первая попытка
При этом Таави Рыйвас, который в 2015 году был премьер-министром Эстонии, заявил, что подписание меморандума было личным решением Рейнсалу. Не поддержала выставление иска к России и Марина Кальюранд, возглавлявшая тогда МИД.
Позиция Москвы
По мнению МИД, в этом случае нельзя использовать термин "оккупация", поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не было военных действий, а войска вводились на основе договоров и с явно выраженного согласия тогдашних властей республик.
Кроме того, все время, пока Латвия, Литва и Эстония находились в составе Советского Союза (за исключением немецкой оккупации в годы Великой Отечественной войны), там действовали национальные органы власти.