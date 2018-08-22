Песков ответил на заявление Эстонии и Латвии о компенсации за "оккупацию"

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Россия не намерена вести разговор о компенсациях за "советскую оккупацию", о которых заявили в Эстонии и Латвии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Конечно же, не согласны вообще с термином "советская оккупация", это первое. Второе, мы не согласны, что может заходить речь о каких-то компенсациях", — отметил Песков.

Он также призвал не забывать о вкладе, который Советский Союз внес в развитие прибалтийских республик.

Накануне министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс заявили, что будут добиваться от Москвы взыскания ущерба за "советскую оккупацию". Они представили друг другу план действий в этом направлении, в том числе и на уровне ООН.

Не первая попытка

Власти прибалтийских республик уже не в первый раз поднимают вопрос о компенсации за "советскую оккупацию". Так, в 2015 году министры юстиции Латвии, Литвы и Эстонии подписали меморандум о координации действий по предъявлению России требований о возмещении "советского оккупационного ущерба".

При этом Таави Рыйвас, который в 2015 году был премьер-министром Эстонии, заявил, что подписание меморандума было личным решением Рейнсалу. Не поддержала выставление иска к России и Марина Кальюранд, возглавлявшая тогда МИД.

Позиция Москвы

Прибалтийские государства — Эстония, Латвия и Литва — считают, что были оккупированы СССР с 1940 по 1991 год. Россия этого не признает и рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени.

По мнению МИД, в этом случае нельзя использовать термин "оккупация", поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не было военных действий, а войска вводились на основе договоров и с явно выраженного согласия тогдашних властей республик.

Кроме того, все время, пока Латвия, Литва и Эстония находились в составе Советского Союза (за исключением немецкой оккупации в годы Великой Отечественной войны), там действовали национальные органы власти.