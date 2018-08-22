МИНСК, 22 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с визитом в Россию, где планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила в среду пресс-служба белорусского лидера.

"Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с визитом в Россию. Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут в Сочи", — цитирует сообщение пресс-службы государственное агентство Белта.

Как говорится в сообщении, планируется подробно обсудить широкий спектр вопросов в развитии белорусско-российского сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках, мировую повестку дня.

В июле пресс-служба белорусского лидера сообщала о возможности скорой встречи двух президентов. Так, 23 июля белорусский и российски лидер провели телефонный разговор, во время которого, по информации пресс-службы, Путин пригласил своего белорусского коллегу в ближайшее время посетить РФ. Отмечалось, что встреча может пройти в Сочи, на ней планируется детально обсудить весь спектр двусторонних отношений. Во время телефонного разговора обсуждались некоторые аспекты деятельности Евразийского экономического союза, а также актуальные международные вопросы.

В последнее время президент Белоруссии неоднократно поднимал тему спорных аспектов функционирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в частности, по доступу белорусских товаров, включая продовольствие, на российский рынок. Кроме того, не до конца урегулированы отношения двух стран в нефтегазовой сфере.

В начале августа Лукашенко заявил, что Россия создает ситуацию недобросовестной конкуренции и не выполняет обязательства в рамках экономического союза. Тогда, посещая белорусское предприятие "Гомсельмаш", он сказал, что российская сторона ведет себя "варварски" по отношению к Белоруссии.

Позже Лукашенко вернулся к теме отношений с Россией во время назначений новых членов белорусского правительства, отметив, что позиция Белоруссии заключается в "безукоризненном" выполнении достигнутых договоренностей, и подчеркивал, что Минск никогда не станет "вассалом" ни одной страны.

Лукашенко выразил уверенность, что "мы можем существовать в союзе с Россией и решать наши общие задачи без всяких проблем". Он также заявил, что Минск "никогда не будет разрушать ни одно интеграционное объединение".