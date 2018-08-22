Силовики более 270 раз нарушили "хлебное" перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 22 авг — РИА Новости. Украинские силовики после введения в Донбассе "хлебного" перемирия более 270 раз нарушили режим прекращения огня, 11 человек погибли, 12 получили ранения, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

С 1 июля в Донбассе действует согласованное контактной группой по урегулированию ситуации в регионе "хлебное" перемирие. Это уже третья попытка прекратить огонь с начала года.

"С момента вступления в силу "хлебного" перемирия зафиксировано 272 нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ. В результате обстрелов ранения получили пять мирных жителей, семь военнослужащих ДНР, 11 военнослужащих армии ДНР погибли. Разрушено семь домостроений, повреждено 157 домостроений и 12 объектов инфраструктуры", — сказал представитель ДНР в СЦКК.