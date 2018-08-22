Николаевский судостроительный завод выставили на продажу

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости. Николаевский судостроительный завод "Океан" (входит в украинский госконцерн "Укроборонпром") выставлен на продажу по стартовой цене в 65,3 миллиона долларов, сообщила в среду ликвидатор завода Ирина Сербина.

"Официально: в соответствии с законом Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом" состоится продажа целостного имущественного комплекса "Николаевский судостроительный завод "Океан". Стартовая цена определена по сумме всех кредиторских требований, которые составляют более 1,8 миллиарда гривен (около 65,3 миллиона долларов по курсу нацбанка)", — написала Сербина на своей странице в Facebook.

По ее словам, из этой суммы более 91 миллиона гривен (около 3,3 миллиона долларов) — задолженность по заработной плате. Она также сообщила, что открытый аукцион запланирован на 21 сентября 2018 года в помещении завода.

Николаевский судостроительный завод остановил работу из-за отсутствия средств на выплату зарплаты в октябре 2017 года. Как заявлял премьер Владимир Гройсман, ситуация с долгами на Николаевском судостроительном заводе стала одной из причин увольнения бывшего генерального директора госконцерна "Укроборонпром" Романа Романова. Указ об увольнении Романова президент Украины Петр Порошенко подписал в феврале текущего года.

Николаевский судостроительный завод "Океан" специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тысяч тонн.