МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Отказ США от участия во встрече по Афганистану в Москве высвечивает фальшивость миролюбивой риторики Вашингтона в отношении этой страны, заявили в МИД РФ.

Ранее в российском МИД сообщили, что на консультации московского формата по Афганистану 4 сентября приглашены 12 государств, в том числе США. Кроме того, как отмечает российское внешнеполитическое ведомство, на заседание приглашено руководство политического офиса Движения талибов в Дохе. Представитель госдепа сообщил, что США не будут участвовать во встрече по Афганистану в Москве 4 сентября, так как не считают такой формат эффективным.

"Решение американской стороны в очередной раз высвечивает фальшивость миролюбивой риторики Вашингтона в отношении Афганистана", — говорится в заявлении российского ведомства.

В МИД РФ подчеркнули, что главной целью московского формата является коллективное содействие стран-участников скорейшему запуску процесса национального примирения в Афганистане и прекращению там войны.

"Отказ от участия в таких усилиях свидетельствует о том, что Вашингтон преследует совершенно иные интересы", — отметило министерство.

Московский формат консультаций по Афганистану был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии.