В ГД ответили на намерение Латвии и Эстонии взыскать ущерб за "оккупацию"

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Россия сама должна требовать компенсации от Латвии и Эстонии за те денежные вложения, которые были сделаны за время Российской империи и СССР, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин (ЕР).

Ранее министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс заявили, что намерены добиваться от РФ взыскания ущерба за "советскую оккупацию".

"Они периодически поднимают вопрос о какой-то компенсации и так далее. Я бы сказал, скорее наоборот, это мы должны с них требовать компенсации, поскольку за время их существования в Советском Союзе, в Российской империи все то, что в Эстонии и Латвии понастроено — все понастроено на наши деньги", — завил Затулин РИА Новости, добавив, что разговор о подобных компенсациях "просто обличает очередную вспышку болезни" политиков.

Российский парламентарий порекомендовал латвийским и эстонским политикам заняться вопросом о том, почему "собственное население бежит из страны".