КИЕВ, 22 авг — РИА Новости. Петр Порошенко заявил, что поражен числом разделяющих мнение Владимира Путина украинских политиков по поводу ответственности за ситуацию в Донбассе.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что Москва вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Российский МИД назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризисы.

"Меня как президента шокирует другое, как же до черта у него (президента России Владимира Путина – Прим. ред.) адвокатов сейчас в нашем политикуме, как они пытаются снять с него ответственность за войну и переложить ее на Украину ", — сказал Порошенко на форуме ветеранов в Киеве.

По его мнению, некоторые политики так ослеплены внутренней борьбой, что иногда бездумно, а иногда сознательно повторяют тезисы Москвы.