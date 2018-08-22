Япония отменила совместные с Британией военные учения из-за тайфуна

ТОКИО, 22 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Япония отменила совместные с Великобританией первые военные учения по высадке десанта из-за приближения тайфуна и вернулась к "белому листу", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Объединенного штаба сил самообороны Японии.

"Они должны были стать первыми совместными учениями Японии и Великобритании на нашей территории. Совместные учения по отработке операций на суше и в воде отменены из-за тайфуна. Мы вернулись к "белому листу", — пояснил представитель сил самообороны на вопрос о новой дате учений.

Ранее министерство обороны Японии сообщило о проведении 23-24 августа совместных с Великобританией учений по отработке операций на суше и в воде (операций-амфибий) "в целях повышениях технического уровня сил самообороны и взаимодействия с войсками Великобритании" на военно-морском полигоне Нумадзу и прилегающей акватории. В учениях должен был принять участие японский военно-транспортный корабль "Симокити", десантный корабль "Альбион" Королевского флота Великобритании, военно-транспортный вертолет CH-47J, лодки для высадки десанта сухопутных сил самообороны, десантные катера на воздушной подушке типа LCAC. Со стороны Японии в учениях должны были принять участие 280 человек.

Учения пришлось отменить из-за приближения тайфуна "Симарон", которому в Японии присвоен порядковый номер 20. Тайфун идет со стороны Тихого океана на юг Японии, а затем может пройти почти по всей ее территории по часовой стрелке по "С"-образной траектории. Скорость ветра в центре тайфуна составляет 45 метров в секунду, при порывах — до 60. Он несет с собой ливневые дожди и шквалистый ветер.