Эстония и Латвия не имеют права взыскать ущерб за "оккупацию", заявили в СФ

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Латвия и Эстония не имеют правовых оснований требовать компенсации от России, нет факта оккупации, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс заявили, что намерены добиваться от России взыскания ущерба за "советскую оккупацию".

"Это далеко не новость. С распада СССР пытаются что-то у нас выцыганить. Никаких правовых оснований под этим нет. Ибо не было факта оккупации", — отметил Морозов.

Он подчеркнул, что экономически Латвия и Эстония были высокоразвитыми регионами СССР с весьма высоким уровнем жизни. "Поэтому еще вопрос, кто кому должен, если подойти к проблеме чисто арифметически", — сказал сенатор.

"А с политической точки зрения это пропагандистские игрища в духе современной русофобии", — заключил он.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил, что не считает разумным требовать от России компенсации за ущерб, якобы нанесенный в период так называемой "советской оккупации". Министр добавил, что подобные инициативы не находят понимания у партнеров Эстонии.

Руководство России неоднократно заявляло, что ни о какой оккупации стран Балтии в 1940 году со стороны СССР не может быть и речи. Ранее МИД РФоссии пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени.

По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей.

Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.