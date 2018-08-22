В Нидерландах автомобиль с газовыми баллонами протаранил ратушу

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В ратушу голландского города Беммель (муниципалитет Лингевард) врезался автомобиль с газовыми канистрами, сообщает издание omroepgelderland.nl.

Auto rijdt gemeentehuis binnen, 1 gasfles ontploft, 1 dode ligt naast de auto, in de auto nog meer gasflessen, gemeentehuis brandschade. @gld.nl pic.twitter.com/MOiugKE4FB — Nieke Hoitink (@niekehoitink) 22 августа 2018 г.

​По словам очевидцев, водитель направил машину в здание намеренно. При столкновении автомобиль взорвался и сгорел. Ратуша получила серьезные повреждения.

Инцидент произошел в два часа ночи по местному времени. Водитель въехал на газон и, объезжая препятствия, направил автомобиль к зданию.

Приехавшая на место происшествия пожарная бригада оперативно потушила огонь и обнаружила тело мужчины. Личность водителя не установлена, однако в полиции сообщили, что у них уже есть подозреваемые. Как рассказал газете Algemeen Dagblad представитель пожарного отделения, полиция накануне получила угрозы, которые могут быть связаны с происшествием.

Ратуша будет закрыта весь день. По словам мэра Лингеварда Марианны Шуерманс (Marianne Schuurmans), в здании сейчас нет электричества.