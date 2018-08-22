На юге Молдавии три человека погибли в ДТП с автобусом

КИШИНЕВ, 22 авг — РИА Новости. Автобус столкнулся с трактором и автомобилем в районе Штефан-Водэ на юге Молдавии, погибли три человека, 13 пострадали, сообщила в среду пресс-служба генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям республики.

По данным спасателей, в ночь на среду на трассе R-30 столкнулись автобус Setra, который ехал из Кишинева на украинский курорт Затока, трактор MTЗ и автомобиль Peugeot. Всего в салоне автобуса был 41 пассажир. Спасателей вызвали в 01.30 (совпадает с мск), вместе с ними к месту аварии прибыли пожарные.

"Спасатели извлекли тела трех человек, которые погибли на месте, двое из них находились в автомобиле Peugeot, еще один был пассажиром автобуса. В результате аварии пострадали 13 человек, они получили травмы разной степени тяжести, несовершеннолетний пассажир Peugeot госпитализирован в отделение интенсивной терапии с тяжелыми травмами", — говорится в сообщении.